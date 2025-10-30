Haberler

FETÖ Soruşturmasında 10 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı. İki şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden serbest bırakılırken, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren 20 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlılardan 10'unun tutuklanmasına, diğerleri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri saptanan 22 zanlı belirlenmişti.

İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.