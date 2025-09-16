Haberler

FETÖ/PYD Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün bylock yazışma programını kullandıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verdi. Şüpheliler, Ankara merkezli 4 ilde yakalanacak.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8'i aktif, 6'sı ihraç, 1'i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 16.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Skandallar bitmiyor! Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Skandallar bitmiyor! Yenilgiyi hazmedemedi Türk bayrağına küfür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.