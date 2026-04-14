İSTANBUL MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt tarafından hücresel yapı şeklinde 'ders çalışma' adı altında oluşturulan ve örgüte destek olan yurtlarda yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları belirlenen, örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde yer alan, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para hareketliliği tespit edilen ve ardışık aranma yöntemiyle haberleştikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin 15'inin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
