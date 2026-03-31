Haberler

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 12 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 'Bylock' uygulaması kullandıkları ve örgütsel eylemlerle bağlantılı oldukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5'i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
