İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 18 gözaltı

İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren kişiler belirlendi. Tespit edilen kişilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun da yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

