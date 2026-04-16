Haberler

Adana'da FETÖ'nün "küçük bölge ablası"na 6 yıl 3 ay hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık F.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları"nın talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve örgütte sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "küçük bölge ablası" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen F.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.B, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Küçük bölge ablası olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
