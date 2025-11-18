Haberler

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yapılanmasına Operasyon: 22 Gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak 9 ilde operasyonlar başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin çalışma yürütüldü. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; ?5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
