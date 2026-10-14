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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca, örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA
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