FETÖ'nün Ergenekon Soruşturmasındaki Kumpas İddiaları: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'nün ' Ergenekon' soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ümraniye'de 2007'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden Ergenekon soruşturmaları öncesinde, FETÖ yapılanmasında sözde emniyet imamı ve sözde MİT imamı görevlerinde bulunan 2 şüphelinin yurt dışına çıkarken, gözaltına alınacak kişilerden bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde üzerlerinde bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na Ümraniye'de bir gecekonduda bomba bulunduğu yönünde gelen ihbarla ilgili yapılan inceleme yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye edilen bir kişinin tanık beyanlarına göre, iki mağdur ailesine ulaşarak olayın bir kumpas olduğunu, bu durumun vicdanını rahatsız ettiğini söylediği öne sürüldü. Soruşturmada, şüphelilerin ihbar tarihi ve sonrasına ait HTS ve baz kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, geçmiş tarihli bilirkişi raporları ile güncel tarihli bilirkişi raporları arasında çelişkiler olduğu tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta, Olay Yeri İnceleme görevlilerinin yaptığı güncel incelemede, operasyon tarihinde Jandarma İstihbarat'ta yüzbaşı rütbesinde görev yapan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında halen tutuklu bulunan bir kişinin parmak izi ile eşleşme bulundu.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden soruşturmalar öncesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasında 'Emniyet İmamı' ve 'MİT İmamı' görevlerinde bulunan iki kişinin yurtdışına çıkarken üzerlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak bazı isimlerin kodlanmış şekilde listelerinin bulunduğu da tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.