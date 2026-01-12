Haberler

İstanbul merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına bağlı 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları bulunmaktadır.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
