FETÖ'nün adliye yapılanmasındaki firari hükümlü yakalandı

Adana'da, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve adliye yapılanmasında görev alan Mustafa K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Daha önce icra dairesinde müdürlük yaparken görevden alınan Mustafa K., gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

ADANA'da FETÖ'nün adliye yapılanmasında yer alan, icra dairesinde müdürken görevden alınan firari hükümlü Mustafa K., polisin operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari hükümlünün, icra dairesinde müdürken görevinden ihraç edildiği belirtildi. Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Mustafa K., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa K. önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
