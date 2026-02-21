Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Kayseri'de, hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen A.P., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen A.P.'yi (50) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
