Fetih Hareketinden İsrail Meclisi Güvenlik Komitesinin Filistinli esirlere idam tasarısını onaylamasına tepki

Fetih Hareketi, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesinin Filistinli esirlere yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasını "öldürmenin yasallaştırılması" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "öldürmeyi meşrulaştıran ve adalet dışı intikam temelli bir sistemi pekiştiren" bir karar olduğunu ifade etti.

Devle, tasarının uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve insani değerlere aykırı uygulamalar için sahte bir hukuki zemin oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Devle, Filistinli esirlerin, özgürlükleri için mücadele ettiğini; bu tür "adaletsiz yasalarla" itham edilmeye çalışılmasının Filistinlilerin davasının haklılığını zedelemeyeceğini vurguladı.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutuklulara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak Meclis Genel Kuruluna göndermişti.