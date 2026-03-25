Fetih Hareketinden İsrail Meclisi Güvenlik Komitesinin Filistinli esirlere idam tasarısını onaylamasına tepki

Güncelleme:
Fetih Hareketi, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik onayladığı idam cezası tasarısını 'öldürmenin yasallaştırılması' olarak nitelendirerek, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve adalet dışı bir sistemi pekiştirdiğini savundu.

Fetih Hareketi, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesinin Filistinli esirlere yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasını "öldürmenin yasallaştırılması" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "öldürmeyi meşrulaştıran ve adalet dışı intikam temelli bir sistemi pekiştiren" bir karar olduğunu ifade etti.

Devle, tasarının uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve insani değerlere aykırı uygulamalar için sahte bir hukuki zemin oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Devle, Filistinli esirlerin, özgürlükleri için mücadele ettiğini; bu tür "adaletsiz yasalarla" itham edilmeye çalışılmasının Filistinlilerin davasının haklılığını zedelemeyeceğini vurguladı.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutuklulara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı