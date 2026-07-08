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Fethiye'de villada çıkan yangın söndürüldü

Fethiye'de villada çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının uzatma kablosundan çıktığı öne sürülürken, villada hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Kızkuyusu Caddesi'ndeki 3 katlı villanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekilen uzatma kablosu nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, villada hasar oluşturdu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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