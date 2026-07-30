Haberler

Fethiye'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

Fethiye'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, günün ilk ışıkları ile yangının enerjisi düşürüldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, günün ilk ışıkları ile yangının enerjisi düşürüldü.

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü. Kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara katıldı. Havadan yapılan müdahale ile yangının enerjisi önemli ölçüde düşürüldü. Ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

Parti feshedildi, gözler onlardaydı! Vekillerin yol haritası netleşti
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan: 70 yıllık partisine zehir zemberek sözler

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan
Hayalindeki otomobil için yılların birikimini gözden çıkardı

Önce bunu paylaştı! Dakikalar sonra en büyük hayaline kavuştu
'Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket

Devre arasındaki kararıyla ortalık yangın yerine döndü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu

MasterChef şampiyonu neden öldü? Ünlü ismin ortağı konuştu
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler