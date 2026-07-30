Fethiye'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, günün ilk ışıkları ile yangının enerjisi düşürüldü.

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü. Kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara katıldı. Havadan yapılan müdahale ile yangının enerjisi önemli ölçüde düşürüldü. Ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı