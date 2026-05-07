Muğla'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın: Tanker ve Araçlar Zarar Gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tanker motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil kısmi zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 15 ton mazot yüklü 48 H 6833 plakalı tanker, motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı. Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 48 JS 627 plakalı otomobil ile 48 AOG 018 plakalı motosiklete de sıçradı. Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Haber: Gülgün KAŞLI - Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
