Fethiye açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotasındaki yelkenli teknede 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
