Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tersane Adası'nda yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adada yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tersane Adası'nda bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen