Fethiye'de Yangın: Ev Sahibi Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Hasan Yeşil (64), evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Fethiye Kalesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. İddiaya göre ve bazı görgü tanıklarının ifadesine göre ev sahibi Hasan Yeşil, kendi evini ateşe verdi. Gözaltına alınan Yeşil, polis merkezine götürüldü.