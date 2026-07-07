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Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ne düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ne düşen yamaç paraşütü pilotu, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ne düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kelebekler Vadisi'nde karadan ulaşımı olmayan bölgeye yamaç paraşütünün düştüğünü görenler yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Kıyıya taşınan ve Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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