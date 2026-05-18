Fethiye'de Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Protokolü

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik hazırlanan "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı.

Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen uygulama, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Protokol kapsamında ilçedeki odalarla protokol imzalandı.

Uygulama kapsamında işletmelerin vitrinlerine "Vatan Size Minnettar" yazılı yapıştırma etiketleri yerleştirilecek. Bu işletmeler "vefa noktası" olarak tanımlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise özel indirim oranları uygulanacak.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, protokolün yalnızca bir indirim uygulaması olmadığını belirterek, vefa kültürünü güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade etti.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Topal da protokolün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Onur Çadır
