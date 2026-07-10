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Fethiye açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

Fethiye açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel tekne ve gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi teknede yapılan ve ardından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen hasta, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi de yine Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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