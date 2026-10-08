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Fethiye'de sürüklenen teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

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Fethiye'de sürüklenen teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Karagözler önlerinde sürüklenen tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Karagözler Marina'da emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Karagözler önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Karagözler Marina'da emniyete alındı.

Kaynak: AA
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