Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.