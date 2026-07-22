Haberler

Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye 14 helikopter, 5 uçak, çok sayıda kara aracı ve personel sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak