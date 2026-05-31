Fethiye'de kayıp eğitimci için arama çalışması başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deprem bölgesinde görevlendirilen okul müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık'tan haber alınamıyor. En son dün akşam İnlice Plajı'nda görülen Kırbıyık için JAK, Sahil Güvenlik ve drone destekli arama çalışması başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisinden haber alınamayan okul müdür yardımcısının bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışması yürütülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'ye görevlendirilen ve İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Özkan Kırbıyık'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Kırbıyık'ın, en son dün saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldüğü belirtildi. Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların plajda bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara karadan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri katılırken, havadan ise dron desteğiyle tarama faaliyetleri yürütülüyor.