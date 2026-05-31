Haberler

Fethiye'de kayıp eğitimci için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deprem bölgesinde görevlendirilen okul müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık'tan haber alınamıyor. En son dün akşam İnlice Plajı'nda görülen Kırbıyık için JAK, Sahil Güvenlik ve drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisinden haber alınamayan okul müdür yardımcısının bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışması yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'ye görevlendirilen ve İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Özkan Kırbıyık'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kırbıyık'ın, en son dün saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldüğü belirtildi. Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların plajda bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara karadan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri katılırken, havadan ise dron desteğiyle tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Kaynak: AA / Onur Çadır
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!