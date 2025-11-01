Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Eren Sever (21), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eren Sever (21) idaresindeki 48 AOE 824 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel