Fethiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serhat Çulha'nın kullandığı 31 ADH 752 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya Karayolu Karaçulha Mahallesi çevre yolu ışıklarda Gürkan E. yönetimindeki 54 APP 367 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çulha'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kazada, otomobil sürücüsüyle yolcu olarak bulunan O. A. ile H.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.