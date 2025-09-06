Haberler

Fethiye'de Kaybolan Çinli Turist Ölü Bulundu

Fethiye'de Kaybolan Çinli Turist Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Çin uyruklu turist Xu Wenkai, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda cesedi tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan Çin uyruklu turist, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.

Çin'den Fethiye'ye tatile gelen Xu Wenkai'nden (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Xu Wenkai'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gönderildi.

43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin görev aldığı arama çalışmalarında turistin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda bulundu.

Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.