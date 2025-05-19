Fethiye'de Kadın Darbedildi, 3 Şüpheli Gözaltında

Fethiye'de Kadın Darbedildi, 3 Şüpheli Gözaltında
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının akaryakıt istasyonu önünde darbedilmesi sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kameraları incelendi ve şüpheliler tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki markette dün bir kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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