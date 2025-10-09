Haberler

Fethiye'de 'İleri Yaşta Sağlıklı Yaşam' Konferansı Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'İleri Yaşta Sağlıklı Yaşam' konulu bir konferans gerçekleştirildi. Program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülen SAYAP kapsamında yapıldı ve sağlıklı yaş alma süreci hakkında bilgi verildi.

Program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

SAYAP'ın kurucusu Dr. Cemil Yavuz'un konuşma yaptığı etkinlikte, sağlıklı yaş alma süreciyle ilgili bilgi verildi.

Ayrıca müzisyen Serhan Korhan'ın müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum çalışanları ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
