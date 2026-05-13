Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hijyen eğitimi düzenlendi. Eğitime 20 kişi katıldı ve katılımcılar hijyen kuralları hakkında bilgi sahibi oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 20 kişi katıldı.

Eğitmen Funda Özçelik tarafından verilen eğitimin ilk bölümünde, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni uygulamaları ile maske, bone ve önlük kullanımı konuları anlatıldı.

İkinci bölümde ise koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma yöntemleri, hastalık kaynakları ile bulaşma yolları ve nedenleri konularında bilgi verildi.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılar, e-devlet üzerinden temin edilebilen hijyen sertifikası almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
