Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için yaptıkları çalışmada hükümlünün yerini tespit ederek operasyon düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, farklı suçlardan hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
