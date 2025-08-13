Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için yaptıkları çalışmada hükümlünün yerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
title
