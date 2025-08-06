Fethiye'de Dere Yatağına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde su olmayan dere yatağına düşen Muhammed Ali Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su olmayan dere yatağına düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan duvardan dere yatağına bir kişinin düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede dere yatağına düşen kişinin Muhammed Ali Yavaş olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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