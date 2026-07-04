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Fethiye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fethiye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Evin çocuk odasında etkili olan alevler, ekiplerin çalışmasıyla diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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