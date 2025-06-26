Fethiye'de Çevre Kirliliğine Karşı Fotokapan Uygulaması Başlatıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çevre kirliliğini önlemek amacıyla fotokapanlar yerleştirildi. Belediye Başkanı Alim Karaca, bu uygulama ile çöp atan kişilerin anlık tespit edilerek cezai işlem yapılacağını açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çevre kirliliğine sebep olanlar fotokapanlarla tespit edilecek.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, fotokapanlara yansıyan görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Karaca, yaptığı açıklamada, dünyanın gözbebeği Fethiye'yi temiz ve yaşanabilir tutmak için 24 saat görev başında olduklarını belirtti.

İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar ile çöp konteyneri dışına rastgele çöp atan kişileri anlık takip ederek cezai işlem sürecine başlanacağını vurgulayan Karaca, "Fethiye hepimizin. Yeryüzü cenneti Fethiye'mizi kimsenin kirletmeye hakkı yok. Şu anda 20 fotokapan yerleştirildi. Fotokapan sayımızı 100'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Düzensiz çöp atma ve çevre kirliliğine sebep olan kişilere Kabahatler Kanununun ilgili maddesince 2 bin 953 ile 91 bin 658 lira aralığında idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

Kirliliğin tüzel kişi tarafından yapılması durumunda ise idari yaptırımın 152 bin 406 liraya kadar ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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