Fethiye'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Antalya'da Yakalandı

Fethiye'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Antalya'da Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı bıçaklayarak öldüren B.E.B. Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı (23) bıçaklayarak öldüren B.E.B. (30) Antalya'da yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E.B., evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye'ye getirilip emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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