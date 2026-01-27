Muğla'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 3 bin 965 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 3 bin 965 lira ceza kesildi.

Kentte görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine bağlı sivil ekipler, bir kişinin sahil bandında motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığını belirledi.

Ekipler tarafından durdurulan ve ehliyeti iptal edilen sürücüye, 3 bin 965 lira ceza uygulandı.