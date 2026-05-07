Haberler

Fethiye'de akaryakıt istasyonundaki yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Fethiye'de akaryakıt istasyonundaki yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında tanker, otomobil ve motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 48 HJ 930 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, tankerin yanında bulunan bir otomobil ile motosiklete de sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle yakıt tankeri, otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Vahşi cinayette cesedin bir kısmı barajda bulundu