Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, kurtarıldıktan sonra Ece Saray Marina'ya çekildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.