Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, kurtarıldıktan sonra Ece Saray Marina'ya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel