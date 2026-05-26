Ferrari İlk Elektrikli Otomobili Luce'yi Tanıttı

Güncelleme:
Ferrari, 1.050 beygir gücü, 530 km menzil ve 2,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma sunan ilk tam elektrikli modeli Luce'yi tanıttı. Beş koltuklu hatchback tasarımı ve 550 bin euro başlangıç fiyatıyla dikkat çeken araç, 2026 sonunda üretime girecek.

Ferrari, uzun zamandır beklenen ilk tamamen elektrikli modeli Luce'yi tanıttı. 1.050 beygir gücü, 530 km menzil ve 2,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerleriyle dikkat çeken Luce, tasarımıyla markanın geleneksel çizgilerinden ayrılıyor. Beş koltuklu, hatchback tarzı gövdesi ve büyük cam yüzeyleriyle klasik Ferrari silüetinden farklılaşıyor. Tasarımında eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve Marc Newson'ın LoveFrom ekibinin katkısı bulunuyor.

Her tekerleğinde ayrı elektrik motoru bulunan Luce, gücü dört tekerleğe hassas dağıtan bir kontrol sistemine sahip. Direksiyon kulakçıkları vites değiştirme yerine güç agresifliği ve rejeneratif frenleme seviyesini ayarlıyor. Ses sistemi, yapay motor sesi yerine elektrik motorlarının gerçek titreşimlerini güçlendirerek kabine aktarıyor. İç mekanda fiziksel düğmeler ve yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış; orta ekran sürücüye veya yolcuya dönebiliyor.

Luce, bir konsept değil, seri üretim modeli olarak tanıtıldı. Avrupa'da siparişler alınmaya başlandı, başlangıç fiyatı yaklaşık 550 bin euro. Üretim 2026 sonunda başlayacak, ilk teslimatlar 2027'de yapılacak. Ferrari, Luce ile tamamen elektrikliye geçmiyor; benzinli ve hibrit araçların yanında yer alacak. Tasarımı bazı tutkunlar tarafından cesur bulunurken, bazıları Ferrari ruhundan uzak olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
