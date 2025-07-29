Ferizli Kaymakamı Seyifler Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu

Ferizli Kaymakamı Seyifler Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Seyifler Kalesi'nde yaptığı incelemelerde, tarihi eserin korunması ve restorasyonu için kapsamlı projeler geliştireceklerini açıkladı.

Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Seyifler Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Programı kapsamında Seyifler Kalesi'nde incelemelerde bulunan Kaya, yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, AA muhabirine, burada kadim bir tarihe şahitlik ettiklerini kaydetti.

Girişimlerde bulunup, ilgili kurum ve kuruluşların desteğini de alarak burayı yeniden canlandırmak istedikleri aktaran Kaya, "Bununla ilgili kapsamlı proje geliştirip bir restorasyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde hem tarihi eseri korumuş olacağız hem de onu dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.