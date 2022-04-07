Ferizli Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı

Ramazan Etkinliği, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun ilçenin gelecek vizyonuna değer kazandıran projeleri arasında yer alan Ferizli Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Ferizli Belediyesi'nin çocuklar için özel olarak düzenlediği etkinlik izleyicilerden tam not alarak büyük beğeni topladı.

Ferizli Belediyesi Ramazan etkinlikleri Ramazan ayı boyunca her hafta düzenlenecek. İlki 6 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, Hacivat-Karagöz, Aşuk ve Maşuk, ateşbaz gösterisi, çocuk oyunları ve yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlendi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "çocuklarımız mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. İnşallah ramazan ayı boyunca etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ramazan ayında böyle etkinliklerin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Öte yandan etkinlik boyunca çocuklara pamuk şekeri ve Ferizli Belediyesi ikram çeşmesinden salep ikramı yapıldı.

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