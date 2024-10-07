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Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyaretinde Bulundu
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret ederek görev süresindeki hizmetleri için teşekkür etti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, makamında ağırladığı Kapıcı'ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

???????Kapıcı da iyi dilekleri ve temennileri için Vali Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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