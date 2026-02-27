Haberler

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müşteki Nurcan Zeyrek ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen site yöneticisi A.A, olay günü bayram namazına giderken Zeyrek'in havuzundan su aktığını fark ettiğini anlattı.

Site görevlisi A.S. ile çevreyi kontrol ettiklerini belirten A.A, havuzun makine odasının tabanında yaklaşık bir karış yüksekliğinde su gördüklerini, tahliye borusunun çalışmadığını düşündüklerini, elektrik şalterinin de kapalı konumda olduğunu görünce müdahale etmeden odadan çıktıklarını ifade etti.

Site sakini M.E. ise kendi villasında da zaman zaman elektrik sorunları yaşandığını aktardı.

Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, olayda kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesinden beklenen, havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçleri hakkındaki ek bilirkişi raporunun henüz sunulmadığını bildirdi.

Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ve M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi