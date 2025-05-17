Fenikelilerin Dönüşü Bizerte'de Canlandırıldı

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde, binlerce yıl önce bölgeye ulaşan Fenikelilerin Tunus sahillerine varışı ve Kartaca'nın kuruluşu efsanesi, "34. Miras Ayı" etkinlikleri kapsamında limanda sahnelenen gösteriyle canlandırıldı.

"Fenikelilerin Dönüşü" isimli etkinlikte antik dönem giysileriyle sahne alan Tunuslu gençler, Fenikelilerin görkemli gelişini canlandırarak izleyenleri tarihle sanatı buluşturan etkileyici bir atmosferde geçmişe götürdü.

Tarihi canlandırma, Fenikelilerin binlerce yıl önce Akdeniz kıyılarına gelişiyle ilgili efsaneye dayandırılarak Bizerte Limanı'nda düzenlendi.

Gençler, Fenike dönemine ait yaşam tarzını, dili, kıyafetleri ve yemek kültürünü birebir canlandırarak kente hakim olan Fenike atmosferini yansıttı.

Etkinlikte, kentin antik tarihindeki Fenike yaşamının ayrıntılarını sergileyen "Denizci Baal Hannu" ve "Naamat" adlı iki temsili karakter aracılığıyla dönemin günlük yaşamı, denizcilik kültürü ve yemek alışkanlıkları sahnelendi.

Fenike prensesi Alise'nin (Elisa), kardeşi tarafından öldürülen eşinin ardından Lübnan'daki Sur kentinden kaçarak MÖ 814'te Kartaca'yı kurduğu efsaneye de etklinlik kapsamında yer verildi.

Bizerte ya da antik adıyla "Hippo Acra", MÖ 9. yüzyıla uzanan geçmişiyle en eski Fenike şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Tunus'un resmi kaynaklarına göre yaklaşık 40 Fenike arkeolojik alanına ev sahipliği yapıyor.

Tunuslular ise Fenikelilerin ülkeye ilk gelişlerinin MÖ 1100'de, Bizerte yakınlarındaki Utika'da ticaret amacıyla başladığını kabul ediyor.

Kartaca, Kenan uygarlığının mirasçısı

Eski diller ve uygarlıklar araştırmacısı Havle Bennur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat ve bilimi harmanlayarak genç nesli tarihe yaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Fenikelilerin Kenan topraklarından Tunus'a uzanan yolculuğunu anlatan Bennur, Tunus'un kuzeyindeki Kartaca'nın "Kenan diyarının varisi" ve "Batı Akdeniz'in denizler kraliçesi" olduğunu ifade etti.

Kartaca'nın dünya uygarlığına katkısına dikkati çeken Bennur, ünlü Kartacalı komutan ve ziraatçı Magon'un yazdığı 28 ciltlik tarım ansiklopedisini hatırlattı.

Bennur, Magon'un bu kapsamlı eserinin Roma tarafından Kartaca'nın işgalinden sonra korunarak Latinceye çevrildiğini, bunun da Roma'daki tarımın gelişimine öncülük ettiğini söyledi.

Bizerte'de Fenike izleri ve Tunica giysisi

Bennur, Tunus'un kuzeyindeki Bizerte vilayetinde Fenike kökenlerine işaret eden birçok arkeolojik bulguya ulaştıklarını, "Henshir Beni Nafi", "Cap Zebib" ve "Mater" gibi bölgelerde seramikler, cam, fildişi eşyalar ve takılarla dolu mezarlar keşfettiklerini anlattı.

Cap Zebib'de bulunan su sarnıçları ve çömlek fırınlarının da MÖ 4-2. yüzyıllara tarihlendiğini belirten Bennur ayrıca, Fenikelilerin MÖ 1101 civarında kurduğu ve Akdeniz'in ilk ticaret limanlarından biri olan Utika antik kentinin, Vadi Macerda Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle bugün denizden uzaklaştığını kaydetti.

Bizerte Kültür Müdürlüğünden Hanan Turudi de "Fenikelilerin Dönüşü" etkinliğinde gençlerin giydiği "Tunica" adlı giysinin, Fenike dönemine ait heykellerden ve kazılardan esinlenilerek tasarlandığını söyledi.

Turudi, bu kıyafetin belden kuşaklı bir tunik ve başa bağlanan örtüden oluştuğunu, günümüz geleneksel Tunus giysilerinde de benzer özellikler olduğunu ifade etti.