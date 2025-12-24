Haberler

Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınması... Fenerbahçe'den Açıklama: "Başkanımızın Bu Süreci Sağduyu ve Metanetle Atlatacağına Olan İnancımız Tamdır"

Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Sadettin Saran'ın bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu. Kulüp, başkanlarının bu süreci sağduyu ile atlatacağına inandıklarını belirtti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Saadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır " denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün X hesabından yapıılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu ve büyük Fenerbahçe camiasına duyuru,

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
