Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, attığı 3 golle maçın yıldızı oldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Rams Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Amine Harit'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70'e yükseltti. Rams Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Rams Başakşehir ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

