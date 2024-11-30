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Fener Rum Patrikhanesi'nde Havari Aziz Andreas Yortusu Ayini

Fener Rum Patrikhanesi'nde Havari Aziz Andreas Yortusu Ayini
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Fener Rum Patrikhanesi, Havari Aziz Andreas Yortusu dolayısıyla İstanbul'daki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenledi. Ayinde koro ile ilahiler söylendi, cemaat dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa Franciscus'a gönderdiği mesaj için teşekkür etti ve kardeş kiliseler arasında yakınlaşmanın önemine değindi.

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas Yortusu dolayısıyla ayin düzenledi.

Fatih'teki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, okumalar yapıldıktan sonra koro halinde ilahiler söylendi.

Cemaat ayine katılım sağlarken, mum yakıp dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a gönderdiği mesaj için teşekkür etti.

Tarihi kurul çalışmalarıyla İkinci Vatikan Konseyi'nin kilise öğretileri uygulama girişimlerinin verimli olduğunu düşündüğünü ifade eden Bartholomeos, kardeş kiliseler arasında yakınlaşmaya katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Vatikan'dan gelen Kardinal Kurt Koch, Papa Franciscus'in gönderdiği mektubu okudu.

Papa Franciscus'un 2025'te planlanan İznik ziyaretine değinilen mektupta, Franciscus'un, Ukrayna, Filistin, İsrail, Lübnan ve savaş olan tüm bölgelerde barış olması için dua ettiği aktarıldı.

Bulgaristan'ın eski başbakanları Kiril Petkov ve Nikolay Denkov ile Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakan Yardımcısı Zetta Makri de ayinde yer aldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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