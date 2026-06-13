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Feke-Kozan kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Feke-Kozan kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerini bağlayan kara yolu, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

ADANA'nın Feke ve Kozan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, sağanağın ardından yaşanan sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ardından Akkaya yolu Üskiyen Geçidi mevkisinde sel ve heyelan meydana geldi. Dağdan koparak yola sürüklenen kaya parçaları ve ağaç dalları nedeniyle Feke-Kozan kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler güvenli alanlara yönlendirildi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri ile ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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