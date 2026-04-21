Haberler

Fransa'da, İsrail'e askeri ekipman taşıyan şirket şikayet edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da FedEx, İsrail'e askeri ekipman taşıdığı iddialarıyla suçlandı. Barış için Yahudi Fransız Birliği, şirketin İsrail'in işlediği soykırıma ortak olduğunu öne sürdü ve Fransa'nın ulusal savcılığına şikayette bulundu.

Fransa'da, ABD merkezli FedEx lojistik ve taşımacılık şirketi hakkında İsrail'e askeri ekipman taşıyarak soykırıma ortaklık ettiği suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Amerikan FedEx şirketini İsrail'in işlediği soykırıma ortak olmakla suçladı.

UJFP, "ABD'nin gönderdiği savaş uçağı ekipmanlarını Fransa üzerinden İsrail'e taşıyan ve teslim eden" FedEx France hakkında Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (Pnat) şikayette bulundu.

Şirket üzerinden İsrail'e gönderilen ekipmanların Gazze Şeridi'ni bombalayan uçakların bakım ve onarımında kullanıldığını bildiren UJFP, Filistin destekçisi Urgence Palestine derneğinin İsrail'e gönderilen kargolara ilişkin hazırladığı rapora işaret etti.

Rapora göre, Nisan-Ekim 2025 tarihlerinde FedEx France İsrail'e 117 kargo teslim etti. Doğrudan İsrail'e gönderilen 22 kargodan 3'ünün FedEx France uçakları ile taşındığı bildirilen raporda, şirketin kargoların içeriklerinden haberdar olduğu kaydedildi.

FedEx France'tan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "uluslararası hiçbir silah ve mühimmat teslimatı yapılmadığı" belirtildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

